Adıyaman Valisi Halk Buluşmaları Düzenledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, "halk buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Valilik makamında vatandaşları kabul eden Varol, ziyaretçileriyle sohbet edip talepleri dinledi.
Varol, kendisine iletilen sorunları not alıp ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.
