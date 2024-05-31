Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde temaslarda bulundu - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde temaslarda bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde temaslarda bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde Belediye Başkanı Ercan Öncebe'yi ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Akçatepe ve Kaşlıca köylerini ziyaret eden Vali Varol, Tut Kaymakamlığı hizmet binası inşaatı ve gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Ziyarette Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık da hazır bulundu.

31.05.2024 15:03
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde temaslarda bulundu.

Vali Varol, ilk olarak Belediye Başkanı Ercan Öncebe'yi ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Akçatepe ve Kaşlıca köylerini ziyaret eden Varol, Tut Kaymakamlığı hizmet binası inşaatı ve gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Varol'a, Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık da eşlik etti.

Kaynak: AA

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