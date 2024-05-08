Adıyaman ve Çelikhan'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman ve Çelikhan'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Adıyaman ve Çelikhan\'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Adıyaman ve Çelikhan ilçelerinde, Trafik Haftası kapsamında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması amacıyla etkinlikler düzenledi. Ekipler, Karayolları Kavşağı'nda yolcu güvenliğini sağlamak için denetimler yaparken, sürücüleri emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı. Ayrıca Çelikhan ilçesinde de öğrencilere yönelik bilgilendirici faaliyetler düzenlendi.

08.05.2024 13:23  Güncelleme: 13:25
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Adıyaman ve Çelikhan ilçesinde "Trafik Haftası" kapsamında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen etkinliklerle, trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının azaltılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda ekipler, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla Karayolları Kavşağı'nda denetim yaptı.

Ekipler, büyük araçların devrilmesi veya çarpması durumunda meydana gelebilecek can kayıpları ve ağır yaralanmaların önlenmesinde emniyet kemerinin rolüne dikkati çekti.

Komiser Yardımcısı Mehmet Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin can güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan ekipler kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.

Çelikhan ilçesinde de hafta kapsamında çeşitli etkinlikler ile bilgilendirici faaliyetler düzenlendi.

Ekipler, okullarda öğrencilere yönelik mesleki tanıtım, trafikte saygı, emniyet kemeri ve trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

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