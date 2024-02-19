Adıyamanlı depremzede ilk aile evine yerleşti
ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Şubat tarihinde kuraları çekilen kalıcı deprem konutlarına Adıyamanlı depremzedeler yerleşmeye başladı.
Binlerce binanın yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde bitirilen konutların kuralarının çekilmesinin ardından, kurada ismi çıkan hak sahipleri evlerine taşınmaya başladı.
Konteyner ve prefabrik kentte aylardır yaşamlarını süren Adıyamanlı depremzedeler kalıcı konutlara geçmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldıkları geçici barınma merkezlerinden alınan afetzedelerin bir kısmına anahtar teslimi yapılırken, bir kısmı ise eşyalarını yerleştirdi. Konteynerde kalan ve konut çıkan aileler komşularıyla vedalaşarak, geçici barınma merkezinden ayrıldı.
Adıyaman'da konutlara yerleşen İsmet ve Ayten Sonuç çifti, ağır hasarlı evlerinden kurtarabildikleri eşyalarını yerleştirdi. Elektronik eşyaları bulunmayan sonuç çifti, temizliği yapılan konuta eşyalarını AFAD ekiplerinin yardımı ile yerleştirirken mutlulukları yüzlerine yansıdı.
İsmet Sonuç evi çok beğendiklerini belirterek, "Kurada bize ev çıktı, malzememizi getirdik. Olan malzememizi dizdik. Elhamdülillah mutluyuz. Çok heyecanlıyım. Evi gördük çok mutlu olduk. Ev çok güzel. Daha önce üç dört evimiz oldu ama böyle güzeli olmadı. Devletten Allah razı olsun. Bu kadar erken olacağını zannetmiyordum. Beklediğimizden daha erken verdiler. 2-3 sene bekleyeceğimizi sanıyordum. Allah, Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin" dedi.
Ayten Sonuç ise, kendilerine ilk kurada konut çıkmasının sürpriz olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyuz, Allah herkesten razı olsun. Haberi aldığımda o gece uyuyamadım. Haberimiz yoktu bize sürpriz oldu. İnşallah Allah herkese nasip eder inşallah. Ev çok güzel, hayalimde ki ev. Kendimiz yapsaydık da anca böyle olurdu" diye konuştu.
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