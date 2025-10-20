Adli Tıp'a 85 Personel Alımı İlanı - Son Dakika
Adli Tıp'a 85 Personel Alımı İlanı

20.10.2025 10:17
Adli Tıp Kurumu, 2024 KPSS ile 85 personel alacak, başvurular 23 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 85 personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024 KPSS'den en az 70 puan alanlar arasından yapılacak sözlü sınavla 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu 85 personel alımı yapılacak.

Başvurular 23 Ekim'de başlayacak, 5 Kasım 2025 Çarşamba saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını, e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında yapılacak, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden yayımlanacak, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

Kaynak: AA

