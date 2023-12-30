Adli Tıp Kurumu, 2022 ve 2023\'te milyonlarca adli dosya incelemesi yapacak

ADLİ Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Adli Tıp Kurumu'nun 2022 yılında 750 bin, 2023 yılının ilk 11 ayında da 705 bin 841 adli dosya incelemesi yaparak mütalaa ve adli rapor düzenlediklerini söyledi.

Samsun'da Adli Tıp Kurumu Hizmet Binası temel atma törenine katılan ve kurumun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, kurumun aynı zamanda bir eğitim merkezi olduğunu da söyledi. Aslıyüksek, "Adli Tıp Kurumu 2 asra yaklaşan tarihinden gelen tecrübe ve vizyon ile adli bilirkişilik alanında öncü ve referans bir kurumdur. 1839 yılından Tıbb-ı Kanuni dersleri ile başlayan 1857 yılından Tıbb-ı Adli ve Komisyon adı ile sağlık kurulu olarak şekillenen 1915 yılından Sıhhiye Nezareti'ne bugünkü adıyla Sağlık Bakanlığı'na 2 yıl sonra ise o zamanki adıyla Adliye Nezareti olarak anılan Adalet Bakanlığımıza bağlanan teşkilatımız 1982 yılında kurumsallaşarak bugünkü organizasyon yapısına kavuştu" dedi.

2023 yılının ilk 11 ayında 705 bin adli dosya incelediklerini belirten Aslıyüksek, "Kurumumuz aynı zamanda bir eğitim merkezidir. Bugüne kadar yaklaşık 550 adli tıp asistanı, adli tıp uzmanlık eğitimi verdik. Ayrıca hakim ve savcılarımıza, tıp, hukuk ve otopsi teknisyenliği bölümü öğrencilerine adli tıp ve otopsi pratik eğitimi vermeye devam ediyoruz. 2022 yılında Adli Tıp Kurumu olarak 27 bin otopsi, 25 bin ölüm muayenesi, 400 bin adli muayene ve 150 bin DNA incelemesi olmak üzere yaklaşık 750 bin adli dosyayı inceleyerek mütalaa ve adli rapor düzenledik. 2023 yılının ilk 11 ayında ise toplam 705 bin 841 adli dosya incelemesi yaparak mütalaa ve adli rapor düzenledik" diye konuştu.

2023 yılından itibaren 81 ilin tamamında saat 00.00'a kadar adli tıp hizmeti vermeye başladıklarını ifade eden Aslıyüksek, "1 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da gece vardiya sistemine geçerek otopsi işlemlerini gece saat 24'e kadar uzattık. Geçen yıl 20 büyükşehrimizde başlayan bu sistemi Samsun da dahil 2023 yılında tüm şehirlerimizde yaygınlaştırdık. Bu uygulama ile özellikle şehir dışına gidecek cenaze yakınlarını mağdur edecek cenaze bekleme sürelerini kısaltmış olduk. Bütün bu hizmetleri sağlayan 147 akademisyen, 559 adli tıp uzmanı, 116 asistan, 144 diğer branş uzman hekimleri, 550 mühendis, biyolog ve kimyager olmak üzere sayısı 2 bin 734'ü bulan güçlü bir ekibe sahibiz. Daha fazla insanımıza yerinde hizmet sunabilmek için Adli Tıp Grup başkanlıklarını, İhtisas Daire ve Şube müdürlüklerini yaygınlaştırıyoruz. 2002 yılında ülke genelinde sadece 25 ilde adli tıp hizmeti verilirken bugün 81 ilimizin tamamında bu hizmeti sunmaktayız. Kurumumuzda 14 ilimize de Adli Tıp Grup Başkanlığı olarak hizmet veriyoruz" dedi.

'ETKİN VE VERİMLİ HİZMET HEDEFLİYORUZ'?

Bölge Adliye Mahkemesi bulunan illerde Adli Tıp Grup Başkanlığı açmayı planladıklarını belirten Aslıyüksek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yargı reformu strateji belgesi ve insan hakları eylem planında hedeflenen Bölge Adliye Mahkemesi bulunan illerimizde Adli Tıp Grup Başkanlığı açmayı planlıyoruz. Hedefimiz 2 yıl içerisinde grup başkanlığı sayısını 18'e çıkarmak. Kurumumuz akredite laboratuvarlarıyla uluslararası kalite ve standartlarda adli bilirkişilik hizmeti vermektedir. Bakanımızın tensip ve takdirleri doğrultusunda adli tıp kurumunun teşkilat yapısının güçlendirilmesi, ihtisas kurulu sayısının arttırılması, adli tıp şube müdürlüklerinin adli tıp bölge başkanlıklarına bağlanması gibi önemli değişiklikleri planladığımız teşkilat kararnamesi ile kurumuzun daha etkin ve verimli hizmet vermesini hedefliyoruz. Deprem gibi afet durumlarında Adli Tıp Kurumu etkin rol üstlenmektedir. Kahramanmaraş depreminin ilk gününden itibaren AFAD ve THY'nin destekleriyle bölgeye ilk gün ulaşan uzmanlarımız ölüm muayenesini ve kimliklendirme sürecini hızlı bir şekilde tamamladı."