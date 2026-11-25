Adli yardım konferansı Beijing'de 25 ülkeden 200'ü aşkın temsilciyi buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ceza Adaleti Sistemlerinde Adli Yardım Küresel Konferansı, 23-25 Kasım'da Beijing'de toplandı. Çin Adalet Bakanlığı ve BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe 25 ülkeden ve ilgili uluslararası kuruluşlardan 200'den fazla temsilci katıldı.
BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Ceza Adaleti Sistemlerinde Adli Yardım Küresel Konferansı, 23-25 Kasım tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi.
Çin Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansa 25 ülkeden ve ilgili uluslararası kuruluşlardan 200'den fazla temsilci katıldı.
Kaynak: Xinhua
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