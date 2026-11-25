BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Ceza Adaleti Sistemlerinde Adli Yardım Küresel Konferansı, 23-25 Kasım tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi.

Çin Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansa 25 ülkeden ve ilgili uluslararası kuruluşlardan 200'den fazla temsilci katıldı.