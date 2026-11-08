Adnan Beker, Ankara'daki açılışta Şereflikoçhisar'ın il olması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Adnan Beker, Ankara'daki açılışta Şereflikoçhisar'ın il olması çağrısında bulundu

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Adnan Beker, Ankara\'daki açılışta Şereflikoçhisar\'ın il olması çağrısında bulundu
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Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Şereflikoçhisarlılar Dayanışma ve Kültür Derneği'nin Ankara'daki açılışında Şereflikoçhisar'ın il olması çağrısında bulundu. Beker, ilçenin merkeze uzaklığı, coğrafi konumu ve nüfusunun bunun için yeterli olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Şereflikoçhisarlılar Dayanışma ve Kültür Derneği'nin merkez açılışında, Şereflikoçhisar'ın il olması çağrısında bulundu.

Şereflikoçhisarlılar Dayanışma ve Kültür Derneği'nin merkez açılışı bugün Ankara Ulus Meydanı'nda düzenlenen törenle yapıldı. Törene DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve Türk halk müziği sanatçısı Gülşen Kutlu katıldı.

Açılışta konuşan Beker'den "Şereflikoçhisar il olsun" çağrısı geldi. Beker, ilçenin merkeze uzaklığına, coğrafi konumuna ve nüfusuna dikkati çekerek, bu özelliklerinin Şereflikoçhisar'ın il olması için yeterli olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
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