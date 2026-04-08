Adnan Çoker'in 'Mutlak Siyah' Sergisi Ankara'da Sanatseverlerle Buluştu

08.04.2026 07:09
Adnan Çoker'in 'Mutlak Siyah' sergisi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir ve farklı dönemlere ait eserleri bir araya getirerek, çağdaş Türk resminin önde gelen isimlerinden birini yeniden keşfetme fırsatı sunuyor. Ankara'nın gri atmosferinde, serginin iç mekanında siyahın derin ve düşünmeye yönlendiren dili izleyicileri karşılıyor, estetik bir deneyim sunarken ciddi bir sanatsal düşünceyi de gözler önüne seriyor.

Adnan Çoker, Türk resminde soyut sanatın kalıcı bir yer edinmesinde önemli bir rol oynamıştır. 1927'de İstanbul'da doğan sanatçı, Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim aldı ve 1955'te Paris'te çalışmalarını sürdürdü. 1953'te Ankara'da açtığı sergi, Türkiye'de soyut resmin öncü adımlarından biri olarak kaydedilmektedir. Çoker, resmi bağımsız bir alan olarak ele alır, çizgi, ritim ve denge gibi unsurlarla anlam oluşturur; siyahı derinliğin temeli olarak kullanır.

Sergide, sade görünen kompozisyonlar katman katman açılıyor, ince ışık çizgileri ve mimari denge duygusuyla sessiz bir gerilim ortaya koyuyor. Siyah, kapatıcı değil, içe çekici bir alan oluşturuyor. Sanatçı, geometriyi soğuk bir düzene dönüştürmez, simetri ve dengeyle enerji yaratır, Doğu'nun yapısal hafızası ile modernist arınmayı birleştirir. Bugün, görsel gürültünün arttığı bir dönemde, Çoker daha azla daha çok ifade eden bir ressam olarak öne çıkıyor.

Sergiden çıktığınızda, insanın bakış açısı değişiyor, çünkü siyahın karanlık değil, derinlik olabileceğini görmüş oluyor. 'Mutlak Siyah', yalnızca gezilen bir sergi değil, zihinde uzun süre yankılanacak bir deneyim sunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

