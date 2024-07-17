Adnan Oktar Davası: Firari Sanıklar Yunanistan'da Yakalandı - Son Dakika
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Adnan Oktar Davası: Firari Sanıklar Yunanistan'da Yakalandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik ana davada hüküm giyen ve firari olan Kemal Ayaz ile Emre Kutlu, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada hüküm giyen Ayaz ve Kutlu, Uzunköprü hudut sahasında yakalanarak tutuklandı. Adnan Oktar davasında daha önce toplam 891 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar, diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutularak toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilmişti.

17.07.2024 18:35
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Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik ana davada hüküm giyen ve firari olan Kemal Ayaz ile Emre Kutlu, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada hüküm giyen firari sanıklar Kemal Ayaz ve Emre Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Bunun üzerine yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler, Uzunköprü hudut sahasında yurt dışına çıkmaya çalışırlarken yakalandı.

Ayaz ve Kutlu, haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada, sanık Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 891 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet ayrıca Oktar'ı, yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutarak, bu sanıkların cezalarıyla birlikte toplam 8 bin 658 yıl hapse mahkum etmişti.

Aynı davada firari sanıklardan Kemal Ayaz "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 50 yıl 6 ay, Emre Kutlu da aynı suçtan 39 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adnan Oktar Davası: Firari Sanıklar Yunanistan'da Yakalandı - Son Dakika

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