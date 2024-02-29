Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi - Son Dakika
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Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi

Adnan Oktar, Erzurum\'dan Van\'daki cezaevine nakledildi

Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi. Oktar, Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan dün akşam saatlerinde Van'a getirildi. Suç örgütü elebaşı Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

29.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:11
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Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi.

Oktar, Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan dün akşam saatlerinde Van'a getirildi.

Suç örgütü elebaşı Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA

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