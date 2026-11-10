ADNOC'a bağlı firmanın gemisi BAE kara sularında saldırıya uğradı, hasar gördü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal petrol şirketi ADNOC'a bağlı lojistik firmasına ait bir geminin, ülke kara sularında uğradığı saldırı sonucu hasar gördüğü bildirildi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın aktardığına göre ADNOC şirketinden yapılan açıklamada, firmaya ait bir geminin öğle saatlerinden sonra BAE kara sularında saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili ekiplerin söz konusu olayla ilgilenmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü ve gelişmeler hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

Şirket, saldırının niteliği veya gemide meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin henüz ayrıntı paylaşmadı.

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