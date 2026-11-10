ADNOC'a bağlı firmanın gemisi BAE kara sularında saldırıya uğradı, hasar gördü

ADNOC'a bağlı firmanın gemisi BAE kara sularında saldırıya uğradı, hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BAE'nin resmi ajansı WAM, ADNOC'a bağlı lojistik firmasının gemisinin ülke kara sularında öğle sonrası saldırıya uğradığını ve hasar gördüğünü aktardı. Şirket saldırının niteliği ile hasarın boyutunu açıklamazken ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal petrol şirketi ADNOC'a bağlı lojistik firmasına ait bir geminin, ülke kara sularında uğradığı saldırı sonucu hasar gördüğü bildirildi.
BAE'nin resmi ajansı WAM'ın aktardığına göre ADNOC şirketinden yapılan açıklamada, firmaya ait bir geminin öğle saatlerinden sonra BAE kara sularında saldırıya uğradığı belirtildi.
Açıklamada, ilgili ekiplerin söz konusu olayla ilgilenmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü ve gelişmeler hakkında bilgi verileceği kaydedildi.
Şirket, saldırının niteliği veya gemide meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin henüz ayrıntı paylaşmadı.
ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamaları küresel enerji piyasalarını etkiliyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?