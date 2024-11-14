Adre Sınır Kapısı Süresiz Açık Kalacak

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Sudan ile Çad sınırındaki Adre Sınır Kapısı'nın, ülkedeki savaştan etkilenenlere insani yardım ulaştırılmasını sağlamak için açılması kararı süresiz olarak uzatıldı.

Egemenlik Konseyinden, Sudan'ın Çad ile sınırındaki Adre Sınır Kapısı'yla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Sudan hükümeti, savaştan etkilenenlere insani yardımın ulaştırılmasını sağlamak amacıyla Adre Sınır Kapısı'nın açılması kararını süresiz olarak uzattı.

Hükümet, uluslararası yardım kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve insani alanda çalışan diğer kuruluşlarla işbirliğinin ve koordinasyonun sürdürüleceğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X'ten yaptığı paylaşımda, Çad ile Sudan arasındaki Adre Sınır Kapısı'nın açık tutulma süresinin uzatılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bu sınır kapısının, kıtlığın yaklaştığı Sudan'da gıda, su ve ilaca acil ihtiyaç duyan birçok kişi için bir "can simidi" olacağına işaret eden Ghebreyesus, Sudan'ın her yerindeki vatandaşların sağlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sürekli ve güvenli sınır ötesi erişim çağrısında bulundu.

Sudan hükümeti, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) silah tedarikinde kullandığı gerekçesiyle 25 Temmuz'da Adre Sınır Kapısı'nın kapatıldığını açıklamıştı.

BM de 30 Temmuz'da, Sudanlı yetkililere, insani yardım kamyonlarının ülkenin batısındaki Darfur bölgesine girişini kolaylaştırmak için sınır kapısını açma çağrısında bulunmuştu.

Hükümet, 16 Ağustos'ta, Adre Sınır Kapısı'nın 3 ay süreyle açılmasına karar vermişti.

5 Eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, ordunun kontrolündeki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.