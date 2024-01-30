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Adrenalin tutkunu motokrosçular nefes kesti - Son Dakika
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Adrenalin tutkunu motokrosçular nefes kesti

Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde gerçekleşen motokros gösterisi, buz gibi havada renkli görüntüler oluşturdu. Karla kaplı pistte motosiklet süren sürücüler, izleyenlerin nefesini kesti. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde birçok sportif etkinlikle gönüllerince eğlenme imkanı bulunan kayak severler, bu sene ilk kez gerçekleşen motokros gösterisinde adrenalin dolu anlar yaşadılar.

30.01.2024 - 08:30,
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde buz gibi havada gerçekleşen motokros gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Karla kaplı pistte motosiklet süren sürücüler adeta izleyenlerin nefesini kesti.

Sömestir tatilinde doluluk oranı yüzde yüze varan Ergan Kayak Merkezi'nde kayak severler birçok sportif etkinlikle gönüllerince eğlenme imkanı buluyorlar. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde konuklara, kayağın yanı sıra yamaç paraşütü imkanı da sağlanıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Ergan Dağı, doğal güzellikleri ve göl manzarasıyla ziyaretçilerine pistlerinde 12 kilometre boyunca kayak yapma fırsatı sunuyor. Kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkan kayakçılar, eksi 10 dereceleri bulan soğuk havada Erzincan manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Kent merkezine 17 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafedeki Ergan Dağı'nda yer alan kayak merkezine gelen kayak severler, kayak aktivitesinin yanında yamaç paraşütü, müzik eşliğinde halay çekmenin keyfini yaşıyor.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bu sene ilk kez gerçekleşen motokros gösterisi de renkli görüntüler oluşturdu. Karla kaplı piste motosiklet süren sürücüler bol bol adrenalin yaşadı. Kros motor ile yapılan gösterilerde kayakçı çekme, kar motorları ile yarış, paramotor ve yamaç paraşütü ile gece kayağı gibi etkinlikler izleyicilerden tam not aldı.

Erzincan Enduro Motosiklet Grubu üyelerinden Canser Atila, "Motokros ve Enduroyu birleştirerek değişik bir deneyim yaşadık. Erzincan Enduro Motosiklet Grubu olarak bu sene hem kulübümüzün hem Ergan Dağı'nın ilk motosiklet etkinliğini yaptık. Motorlarımızı buz tutan gölün üzerine çıkaracaktık. Kar yağdığı için biz de etkinliği pistte gerçekleştirdik. Rampa yaptık. Güzel bir etkinlik oldu" dedi. - ERZİNCAN

Adrenalin tutkunu motokrosçular nefes kesti
Kaynak: İHA
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