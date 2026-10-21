ADÜ'de tanıtım günlerinde öğrenci toplulukları stant açıp yeni üye kabul etti

ADÜ'de tanıtım günlerinde öğrenci toplulukları stant açıp yeni üye kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ADÜ'de Öğrenci Toplulukları Tanıtım ve Üye Kabul Günleri etkinliği düzenlendi. Atatürk Kongre Merkezi önünde öğrenciler stant kurup yeni üye kabul ederken Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri bilgilendirme yaptı, tavuklu pilav, çorba ve tatlı ikram edildi.
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından "Öğrenci Toplulukları Tanıtım ve Üye Kabul Günleri" etkinliği düzenlendi.
Atatürk Kongre Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler stant kurdu.
Toplulukları gezen öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında biligi veren topluluk, yeni üye kabulü yaptı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de burada stant kurarak öğrencilere bilgilendirme yaptı.
Etkinlikte öğrencilere tavuklu pilav, çorba ve tatlı ikramı da yapıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?