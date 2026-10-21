ADÜ'de tanıtım günlerinde öğrenci toplulukları stant açıp yeni üye kabul etti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından "Öğrenci Toplulukları Tanıtım ve Üye Kabul Günleri" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler stant kurdu.

Toplulukları gezen öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında biligi veren topluluk, yeni üye kabulü yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de burada stant kurarak öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte öğrencilere tavuklu pilav, çorba ve tatlı ikramı da yapıldı.