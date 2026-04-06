AEAH, Yılın Yenilikçi Uygulaması Ödülünü Aldı

06.04.2026 11:32
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hemşire eğitimi projesiyle ödül kazandı. Yenilikçi teknoloji kullanıldı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH), bu yıl 9'uncusu düzenlenen Doktorclub Awards kapsamında, "Yılın Yenilikçi Uygulaması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen sağlıkta yenilikçiliği ve başarıyı ödüllendiren program kapsamında, AEAH, "Yenilikçi Teknoloji Kullanılarak Hemşirelerin Mesleki Oryantasyonlarının Artırılması" projesiyle ödül aldı.

Erasmus desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, sanal gerçeklik (VR), dijital simülasyon maketleri ve interaktif senaryolar kullanılarak hemşirelerin mesleki eğitim ve oryantasyon süreçleri daha etkili, modern ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuldu.

AEAH Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, sağlık çalışanlarının niteliklerini artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmanın ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Aras, ödülün hemşirelik eğitiminde dijital dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Katı da elde edilen başarının sağlık alanındaki yenilikçi, inovatif ve eğitimde dijital entegrasyon odaklı çalışmaların değerini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

11:27
Trump’tan Taliban’a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
11:17
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
