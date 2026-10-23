AES'in emeklilik talebine TBMM komisyonundan yeni yasal düzenleme yanıtı geldi - Son Dakika
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AES'in emeklilik talebine TBMM komisyonundan yeni yasal düzenleme yanıtı geldi

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AES\'in emeklilik talebine TBMM komisyonundan yeni yasal düzenleme yanıtı geldi
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Anadolu Eğitim Sendikası, öğretmenlerin ek ders, tazminat ve seyyanen zamlarının emekliliğe yansıtılması için TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurdu. Komisyonun 5 Ekim tarihli yanıtında yeni yasal düzenleme gerektiği, kanun teklifi yetkisinin milletvekillerinde olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası'nın TBMM Dilekçe Komisyonu'na öğretmenlerin ek ders, tazminat ve seyyanen zamlarının emekliliğe yansıtılması talebiyle yaptığı başvuruya, TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından "yeni bir yasal düzenleme gerektiği" yanıtının verildiği bildirildi.

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerin çalışırken aldıkları maaş ile emekli maaşları arasındaki farkın giderilmesi amacıyla 18 Eylül tarihinde ilgili kurumlara resmi başvuruların iletildiği belirtildi. Dilekçelerde, eğitim öğretim tazminatı, ek ders ücretleri, uzman ve başöğretmenlik tazminatları ile seyyanen zam ve ek ödemelerin sigorta primine esas kazanca dahil edilmesi ve emekli maaşlarına yansıtılmasının talep edildiği hatırlatıldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı'nın 5 Ekim tarihli yanıtına ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komisyonun kararında, talebimizin karşılanabilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiği belirtildi. Anayasa'nın 88'inci maddesi ve TBMM İçtüzüğü'nün ilgili hükümleri hatırlatılarak kanun teklif etme yetkisinin milletvekillerine ait olduğu ifade edildi. Kararda ayrıca, kanun teklifi gerektiren konulardaki taleplerin milletvekillerinin bilgisine sunulduğu ve bu taleplerin TBMM Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığına iletildiği belirtildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu'ndan gelen bu yanıt, öğretmenlerin emeklilikte yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yasal düzenleme yapılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Anadolu Eğitim Sendikası olarak bu talebimizi Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletmiştik.

Konunun tek başına bir bakanlığın veya kurumun girişimiyle çözülemeyeceğinin, bunun için yasal düzenleme gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle kamuoyu oluşturma girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin çalışırken aldıkları maaş ile emeklilikte alacakları maaş arasındaki adaletsizliğin giderilmesi ve emeklerinin emeklilik döneminde de karşılığını bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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