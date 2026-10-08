AES, okul şiddeti için MEB\'e tüm eğitim sendikalarıyla acil buluşma çağrısı yaptı

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası (AES), okullardaki saldırılara işaret ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı, konuyu tüm boyutlarıyla masaya yatırmak ve vakit kaybetmeksizin tüm eğitim sendikalarıyla bir araya gelmek zorundadır. Bu buluşma, ertelenemez hayati bir sorumluluktur" açıklamasını yaptı.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda okullarımızda tırmanışa geçen şiddet olayları ne yazık ki her geçen gün canlarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi aramızdan almaya devam etmektedir. Eğitim yuvalarımızın acı ve endişe merkezlerine dönüşmesi kabul edilemez.

Bu vahim tablo karşısında Anadolu Eğitim Sendikası olarak diyoruz ki, Milli Eğitim Bakanlığı, konuyu tüm boyutlarıyla masaya yatırmak ve vakit kaybetmeksizin tüm eğitim sendikalarıyla bir araya gelmek zorundadır. Bu buluşma ertelenemez hayati bir sorumluluktur.

Yıllardır yaptığımız uyarıların ve sunduğumuz çözüm önerilerinin ne kadar haklı olduğu bugün bir kez daha acı bir şekilde görülmektedir. Can güvenliğimizin ve geleceğimizin teminatı olan eğitim kurumlarımızda huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesi amacıyla ortak akılla geliştirilecek kalıcı, somut ve caydırıcı çözüm yolları derhal hayata geçirilmelidir."