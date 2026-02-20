AESOB İftar Programı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AESOB İftar Programı Gerçekleşti

AESOB İftar Programı Gerçekleşti
20.02.2026 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen iftar programına Vali Şahin ve AESOB Başkanı Dere katıldı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından iftar programı düzenlendi.

Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Şahin, "Ramazan Ayı'nın ikinci iftarında sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Esnafın sofrası milletin sofrasıdır. Ramazan demek birlik beraberlik fedakarlık yardımlaşma demektir. Bu değerler aynı zamanda ahilik kültürünün de değerleridir. Eğer esnaf bu duyguları kendi kalbinde hissediyorsa bu toplum ahlaken güçlü demektir. Herkesin Ramazan Ayı mübarek olsun." dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de "Bu masa sadece bir iftar masası değil, bu masa Antalyalının gönül ve güç birliğidir. Esnaf sokağın ışığı mahallenin bekçisi şehrin vicdanıdır. Esnaf güçlü olursa mahalle güçlü olur. Mahalle güçlü olursa şehir güçlü olur. Şehir güçlü olursa memleket güçlü olur. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Antalya'nın birleştirici gücüdür." diye konuştu.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Antalya, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel AESOB İftar Programı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu ''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
5 ilin valisi değişti İşte atanan yeni isimler 5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler
İçişleri Bakanlığı’nda büyük değişim Bir tek o görevinde kaldı İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Dikkat çeken iddia Eski bakan Yerlikaya’nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar

22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 22:44:57. #7.11#
SON DAKİKA: AESOB İftar Programı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.