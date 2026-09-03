Af Örgütü: İsrail Batı Şeria'da ilhakı genişletiyor

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarına yönelik son el koyma kararlarıyla bölgeyi ilhak gündemini genişlettiğini belirtti.

Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin ve arazilere el koymasının bölgenin ilhakını hızlandıran adımlar olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da giderek daha fazla toprağa el koyduğu ve buralarda yasa dışı yerleşim yerleri kurmaya devam ettiği vurgulandı.

İsrail'in Filistin Devleti'nin kontrolü altındaki topraklara el koymasının işgal altında yaşayan Filistinlilerin haklarını da hiçe saydığı kaydedilen açıklamada, yalnızca Temmuz 2026'da toplam 20 hektarlık alanı oluşturan 15 araziye İsrail ordusu tarafından el konulduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, bu bölgelerde İsrail'in bu yıl içinde oluşturmaya karar verdiği 34 yasa dışı yerleşim yerinden ikisinin planlandığına da vurgu yapıldı.

İsrail'in şahıs arazilerine el koyarak askeri üsler kurduğu, göçebe Filistinlileri ve sürülerini hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, İsrail'in kurduğu yasa dışı yerleşim yerleri için Cenin'de yapmayı planladığı yolun Cenin'i diğer Filistin yerleşimlerinden koparabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Morayef, İsrail'in 1993 ve 1995'teki Oslo Anlaşmalarından bu yana "A Bölgesi" adı verilen Filistin topraklarında ilk kez işgalde bulunduğunu hatırlattı.

Morayef, "A Bölgesi'ne yönelik bu son el koyma kararları, İsrail'in Oslo Anlaşmalarından bu yana ilhak gündemini Filistin kontrolü altındaki bölgelere doğru nasıl pervasızca genişlettiğini gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'le yakın ticari ve siyasi ilişkileri olan devletleri bu kararları geri alma yönünde baskı yapmaya çağıran Morayef, "İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişletmesine veya diğer savaş suçlarına destek veren her türlü devlet, Filistinlilere karşı işlenen uluslararası suçlara ortak olma riskiyle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

Morayef, İsrail'in inşa etmeyi planladığı yolların Filistin'in toprak bütünlüğünü ve ekonomik entegrasyonunu hedef aldığına dikkati çekerek, bunun Filistinlilerin hareket özgürlüğünü de kısıtladığına işaret etti.

İsrail'in attığı bu adımları, "İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistin topraklarını resmen ilhak etme sürecini yoğunlaştırma kararlılığı" olarak niteleyen Morayef, "İsrail kurumları, Filistin topraklarını işgal ederek ve yasa dışı yerleşim yerlerini artırarak yalnızca uluslararası hukukun uzun süredir devam eden ihlalini artırıyor." dedi.

Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya çağıran Morayef, "Devletler ellerindeki tüm imkanları kullanmalıdır. Bu şiddeti sürdürmeye yardım eden işbirlikleri, İsrail'le yapılan ekonomik projeleri ve gasbedilen Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticari ilişkileri sonlandırmak bunlara dahildir." ifadelerini kullandı.

Morayef, özel sektörün de bu insan hakları ihlallerinden kar sağlamaktan kaçınması gerektiğini sözlerine ekledi.