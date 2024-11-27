AFAD 1000 Arama Kurtarma Teknisyeni Alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacak.
AFAD'ın duyurusuna göre, taşra teşkilatındaki boş kadrolara personel alımı yapılacak.
Giriş sınavıyla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alınacak.
Başvurular, 9-17 Aralık'ta e-Devlet Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.
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