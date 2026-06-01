Afad: Yoğun Yağışlardan Dolayı 110 Heyelan ve Kaya Düşmesi Olayı Meydana Gelmiş, 67 Konut ve 1 Ahır Etkilenmiştir

01.06.2026 11:53  Güncelleme: 13:45
(ANKARA) - AFAD, 21-31 Mayıs arasında yağışlar nedeniyle bazı illerde meydana gelen heyelan, sel, su baskını ve taşkınlara ilişkin, "Ülkemiz genelinde yoğun yağışlardan dolayı; Tokat, Trabzon, Osmaniye, Giresun, Hatay, Gümüşhane, Niğde, Erzurum, Afyonkarahisar illerimiz başta olmak üzere toplam 110 heyelan ve kaya düşmesi olayı meydana gelmiş, 67 konut ve 1 ahır etkilenmiştir" açıklamasını yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), 21-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında meydana gelen heyelan, sel, su baskını ve taşkınlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, gerekli müdahale ve arama-kurtarma çalışmalarının yerine getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"21-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında ülkemiz genelinde yoğun yağışlardan dolayı; Tokat, Trabzon, Osmaniye, Giresun, Hatay, Gümüşhane, Niğde, Erzurum, Afyonkarahisar illerimiz başta olmak üzere toplam 110 heyelan ve kaya düşmesi olayı meydana gelmiş, 67 konut ve 1 ahır etkilenmiştir. Bahse konu konutlarda yaşayan vatandaşlarımız, hayvanlarıyla birlikte güvenli noktalara tahliye edilmiştir."

Aynı tarihler arasında ülkemiz genelinde; Hatay, Tokat, Amasya, Nevşehir, Ordu, Çorum, Konya, Ankara, Eskişehir, Karabük, Adıyaman, Kırşehir, Bursa, Erzurum, Artvin, Çankırı, Kütahya, Bolu, Aksaray, Edirne, Osmaniye, Giresun, Rize ve Bilecik illerimizde sel, su baskını,kayıp vakaları ve taşkın olayları meydana gelmiştir.

"MEYDANA GELEN OLAYLARDA 13 BİN 342 PERSONEL GÖREV ALDI"

Meydana gelen olaylarda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, AFAD koordinasyonunda, AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 Sağlık, DSİ, Karayolları, İtfaiye, İl Özel İdareleri ve belediye ekiplerinden toplam; 13 bin 342 personel, 5 bin 656 araç/iş makinesi görev almıştır. Sel, su baskını ve taşkından etkilenen ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarına ilgili kurumlarımızın ekipleri ve AFAD gönüllülerimiz tarafından destek sağlanmıştır.

"OLUMSUZ HAVA OLAYLARINDAN ETKİLENEN TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"

Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kurban Bayramı günlerini içine alan hafta boyunca meydana gelen afet ve acil durumlara karşı gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek üzere teyakkuz halinde olan ve özveriyle görev yapan tüm kurum kuruluşlarımıza, ekiplerimize teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:46:43.
