AFAD, Bangladeş'teki sel felaketine yardım elini uzatıyor - Son Dakika
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AFAD, Bangladeş'teki sel felaketine yardım elini uzatıyor

AFAD, Bangladeş\'teki sel felaketine yardım elini uzatıyor

AFAD, Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere insani yardım ulaştırıyor. 16.750 gıda ve hijyen kolisi, sıcak yemek ve içme suyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

26.08.2024 20:28
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen selden etkilenenlere insani yardım ulaştırıldığı bilgisini paylaştı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Ağustos 2024 tarihinde Bangladeş'te aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde 3.500 tahliye merkezi kurulmuş; bu merkezlerde 290 binden fazla kişinin yaşadığı bilgisi alınmıştır. Ülkemiz, 5 milyondan fazla insanın etkilendiği afetin ardından bölgeye yardım elini uzatıyor. AFAD, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle hazırlanan; 16.750 gıda ve hijyen kolisi, sıcak yemek ile içme suyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. AFAD olarak ilgili kurumlarımızla birlikte,  Bangladeş halkının yaşadığı afeti yakından takip ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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