Afad Başkanı Pehlivan'dan İzmir'deki Sel Olaylarına İlişkin Açıklama:  577 İhbar Geldi, Can Kaybı Bulunmuyor

(İZMİR) - AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir'de etkili olan yağış ve sele ilişkin yaptığı açıklamada, "Başta AFAD ekiplerimiz olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerekli koordinasyon sağlandı. Toplamda 1.354 personel, 363 araç ve 200 adet dalgıç pompa, motopomp dediğimiz araç ve aygıtlarla ekiplerimiz çalışmalarını yürüttü. Acil Çağrı Merkezimize dün yağışın yoğunlaştığı saatlerden itibaren toplam 577 ihbar geldi. Bunların 344'ü ev ve iş yeri su baskını şeklindeydi. Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Yaşanan yoğun yağışa bağlı olumsuzluklar karşısında herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimizdi. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı." dedi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek yoğunlaşan şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle meydana gelen sel, su baskını, hortum olayları ve yaşanan olumsuzlukları gidermeye yönelik olarak yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Pehlivan, şunları söyledi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, malumunuz son haftalarda ülkemiz genelinde muhtelif illerimiz için sarı uyarılar yapılıyor. Biz de AFAD Başkanlığı olarak bu uyarıları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. İllerimizle, ilçelerimizle, bütün yerleşim birimlerimizle paylaşıyoruz. Bu bağlamda dün itibarıyla yine sarı uyarı kapsamında olan İzmir ilimizde akşam saatlerinde, saat 20.00 sularında yoğun yağış meydana geldi ve yer yer metrekareye 80 ila 100 kilogram civarında yağış düştü. Özellikle Buca, Gaziemir, Kemalpaşa ve Bornova ilçelerimizde yoğun yağış hissedildi. Kemalpaşa ilçemizde ayrıca saatte 80 kilometre hızında rüzgar ve bu rüzgara bağlı olarak oluşan hortum ve yıldırım olayları da yaşandı. Öncesinde yapılan uyarılar çerçevesinde muhtelif tedbirler alınmıştı.

Başta AFAD ekiplerimiz olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerekli koordinasyon sağlandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz, bu tür durumlarda malumunuz sürekli faaliyettedir. İlçede kaymakamlarımız, ilde ise Sayın Valimizin koordinatörlüğünde ilk saatten itibaren yakın bir takip gerçekleştirildi. Özellikle yağışın yoğun yaşandığı ilçelerimizde AFAD ekiplerimizle birlikte sağlık ekipleri, 112 ekipleri, emniyet ekipleri, belediye ekipleri, DSİ ve Karayolları ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalar yaptı. Trafikte mahsur kalan vatandaşlarımızın imdadına ekiplerimiz yetişti ve gerekli destekler sağlandı. Toplamda 1.354 personel, 363 araç ve 200 adet dalgıç pompa, motopomp dediğimiz araç ve aygıtlarla bu görevler yerine getirildi.

"11 fabrika özellikle çatı uçması ve benzeri nedenlerle çeşitli zararlar gördü"

Özellikle yağışın yoğun şekilde yaşandığı alanlarda çalışmalar sürdürüldü. Kemalpaşa ilçesinde biliyorsunuz bir OSB bulunuyor. Hortum olayı ağırlıklı olarak burada meydana geldi ve 11 fabrika özellikle çatı uçması ve benzeri nedenlerle çeşitli zararlar gördü. Bu alanlara da anında hem şirket yetkilileri hem fabrika yetkilileri hem de kamu kurumlarımızın ilgili birimleri, AFAD'ın koordinasyonunda gerekli müdahaleleri yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezimize dün yağışın yoğunlaştığı saatlerden itibaren toplam 577 ihbar geldi. Bunların 344'ü ev ve iş yeri su baskını şeklindeydi. Bahsetmiş olduğumuz personel ve ekipmanlarla birlikte bu ihbarların tamamına müdahale edildi ve tamamına bu saat itibarıyla ulaşılmış durumdadır. Özellikle su baskını yaşayan hanelerde ve dükkanlarda motopomplarla sular çekildi, sokaklar temizlendi. Ağaç devrilmeleri meydana gelmişti. Bazı istinat duvarlarıyla ilgili sıkıntılar yaşandı. Bunlarla ilgili de gerekli müdahaleler yapıldı. Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi.

"Zarar tespit çalışmaları başlatıldı"

Yerelde, Sayın Valimizin koordinasyonunda bu müdahaleler devam ederken biz de başkanlık olarak ülkemiz genelindeki bütün illerimizi takip ediyoruz. İzmir ilimizi de takip ediyorduk. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla ekiplerimizle birlikte buraya intikal ettik ve yakından koordinasyona destek sağladık. Şunu memnuniyetle ifade ediyorum: Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Yaşanan yoğun yağışa bağlı olumsuzluklar karşısında herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Tabii her afette olduğu gibi, malumunuz, hemen akabinde hasar ve zarar tespit çalışmaları başlıyor. Gün ağarır ağarmaz, sabahın erken saatlerinden itibaren hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerimiz her ilçede yeterli sayıda görev alarak hasar tespit çalışmalarına başladı. Defterdarlık ekiplerimiz de toplam 20 ekiple zarar tespit çalışmalarını başlattı.

Gelen ihbarların her biri, özellikle sel ve su baskını yaşanan ev, dükkan ve iş yerleriyle ilgili olarak incelendi. Bu çalışmalar bugün itibarıyla yüzde 50-60 oranında tamamlandı. Yarın itibarıyla tamamının sonuçlandırılması planlanmaktadır. İzmir ilimize, özellikle bu yoğun yağıştan etkilenen ilçelerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Süreç başından itibaren yakından takip edilmiştir, edilmeye de devam etmektedir. Can kaybının ve yaralının olmaması en büyük memnuniyet kaynağımızdır. Diğer zararlar ise önceki afetlerde olduğu gibi, öncelikle akut dönemde yapılan müdahaleler ve devamında yürütülen iyileştirme ve tanzim çalışmalarıyla giderilmektedir. Tekrar tüm vatandaşlarımıza, İzmirlilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."