AFAD Başkanı Pehlivan Kadirli'de Sel İncelemesi Yaptı

10.04.2026 17:48
Selden etkilenen bölgeyi ziyaret eden Pehlivan, zarar gören vatandaşların taleplerini dinledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Pehlivan, beraberindeki Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ile 7 Nisan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Pehlivan, talepleri dinledi.

İncelemelerinin ardından Pehlivan, gazetecilere, ilçede 7 Nisan'da etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'ndeki taşkının hem evlerde hem iş yerlerinde hem de kamu kuruluşlarında zarara yol açtığını hatırlattı.

AFAD koordinasyonunda ilk dakikalardan itibaren ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli araç, gereç ve ekipmanla müdahale hizmetlerini yürüttüklerini belirten Pehlivan, "Bu hizmetler çerçevesinde başta elbette ki vatandaşlarımızın ve can güvenliğinin sağlanması konusunda adımlar atıldı. Orada biriken sudan geçmeye çalışırken 2 vatandaşımız vefat etmişti, kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun dışında herhangi bir yaralanmamız veya can kaybımız diğer mahallelerimizde, kurumlarımızda yaşanmadı." diye konuştu.

Pehlivan, yaşanan taşkın sonrası müdahale ve temizlik çalışmalarının hemen başlatıldığını ifade etti.

İlçede özel bir hastanenin zemin katlarının da taşkından etkilendiğini kaydeden Pehlivan, "Öğretmenevimiz ve yine kamuya ait bazı diğer binalarda aynı durum yaşanmıştı. Şu anda hummalı bir şekilde temizlik çalışmaları devam ediyor. Tabii yeterli sayıda araç görevlendirmiştik. Burada, kanallarda DSİ'nin çok önemli çalışmaları var. AFAD gönüllülerimiz de temizlik çalışmalarına hem evlerde hem iş yerlerinde hem kamu kurumlarında destek sağlıyorlar." dedi.

Ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Pehlivan, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
