Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kars Valiliğini ziyaret etti.

Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki heyetle birlikte Kars Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, AFAD tarafından Kars'ta yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü de ziyaret eden Pehlivan, görevine yeni başlayan İl Müdürü Ali Kulaç'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Daha sonra AFAD Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan Pehlivan, Kars'ın afet ve acil durum yönetim planları, il risk azaltma planları, afet müdahale planları, il genelinde yürütülen afet hazırlık çalışmaları, tatbikatlar, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, akreditasyon çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konuları başta olmak üzere çeşitli konuları değerlendirdi.

Pehlivan, toplantının ardından AFAD ailesi olarak her koşulda milletin yanında duran, afet ve acil durumlarda devletin yardım ve destek elini millete ulaştırmak için özveriyle çalışan personele teşekkür etti.

Ziyarete AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek ve Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin de eşlik etti.