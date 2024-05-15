AFAD Başkanlığı, ihalelerde fiyat farkı ve süre uzatımı için geçici madde ekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AFAD Başkanlığı, ihalelerde fiyat farkı ve süre uzatımı için geçici madde ekledi

AFAD Başkanlığı, ihalelerde fiyat farkı ve süre uzatımı için geçici madde ekledi

AFAD Başkanlığı tarafından yapılacak ihalelerde, yapım işlerine artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilmesine ilişkin geçici madde eklendi. Bu maddeye göre, sözleşmelerde belirtilen şartları sağlayan işlere artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı hesaplanabilecek ve/veya süre uzatımı verilebilecek.

15.05.2024 02:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - AFAD Başkanlığı tarafından yapılacak ihalelerle ilgili esaslara, "yapım işlerine artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilmesi" konusunda geçici madde eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, AFAD tarafından Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'a geçici madde eklendi.

"Yapım işlerine artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilmesi"ni düzenleyen maddede, "Bu Esaslar kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden, 15 Ocak 2024 tarihli ve 8089 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7'nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar'da belirtilen şartları sağlayan sözleşmelere; söz konusu esaslar doğrultusunda artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanabilir ve/veya yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak başvurusu üzerine altı ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilebilir" hükmü yer aldı.

Kaynak: ANKA

AFAD, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD Başkanlığı, ihalelerde fiyat farkı ve süre uzatımı için geçici madde ekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:33:45. #1.12#
SON DAKİKA: AFAD Başkanlığı, ihalelerde fiyat farkı ve süre uzatımı için geçici madde ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement