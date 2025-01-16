AFAD\'dan Gönüllülere Afet Eğitimi

Güncel

Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) afet ve acil durumlara müdahale edilmesi noktasında gönüllülere eğitim veriyor.

AFAD ekipleri, farklı mesleklere mensup gönüllülerden oluşan Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) Derneği üyeleriyle merkeze bağlı Erenler köyündeki tatbikat sahasında bir araya geldi.

Dernek üyelerine afet durumunda organize olma, çadır kurma, arama-kurtarma ve ilk yardım konularında çeşitli eğitimler verildi.

ÇAK Başkanı Tolga Şatır, yaptığı açıklamada, derneklerinin yaklaşık 3 yıldır faaliyete olduğunu söyledi.

Olası afetlerde aktif görev alabilmek için teorik ve pratik eğitim aldıklarını aktaran Şatır, "Bugünde burada depremde hafif arama kurtarma dediğimiz arama kurtarma eğitimi aldık. Eğitimlerde ekipman ve uzman personel desteği hep yanımızda. İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne her şey için teşekkür ediyoruz. Bugünde çok verimli bir eğitim arama kurtarma çalışması yaptık." dedi.

Şatır, eğitimleri özellikle hava şartlarının zorlu olduğu günlerde yapmayı tercih ettiklerini ifade ederek, "Depremde nelerle karşılaşacağımızı düşünerek böyle zorlu koşullarda saha eğitimi alıyoruz. Eğitimler hiç durmadan devam ediyor. Akreditasyon için eğitimlerimizi tamamlayıp son aşamaya gelmiş durumdayız." diye konuştu.

Dernek üyelerinden Kadir Uçar ise olası afetlere hazırlık için AFAD yetkililerinden aldıkları eğitimin önemine değinerek, "AFAD'ı desteklemek amacıyla kurulmuş bir dernek olduğumuz için tüm Artvin halkının destek vermesini bekliyoruz. Çünkü gerçekten her an herkes kaza yapabilir." ifadesini kullandı.