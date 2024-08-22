Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kırsal köylerde yaşayan vatandaşları sel ve taşkınlarda alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.
Ekipler, Pehlivanköy ilçesinde Ergene Nehri'ne yakın bulunan Yeşilpınar, Kuştepe, Kumköy, Hıdırca, İmampazarı, Yeşilova, Akarca ve Doğanca köylerini ziyaret etti.
Ziyarette AFAD personeli vatandaşların sel ve taşkın öncesi alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › AFAD Ekipleri Kırklareli Köylerinde Sel ve Taşkın Tedbirleri Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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