AFAD Gönüllülerine Sertifika Teslimi Yapıldı
05.03.2026 15:59
Mardin'de 125 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi, eğitimlerin devam edeceği duyuruldu.

MARDİN'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen 'Akreditasyon Sertifika ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'nde eğitimlerini tamamlayan 125 gönüllüye belgeleri verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sanat Akademisi'nde düzenlenen törene; Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve AFAD gönüllüleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, "Asrın felaketi olarak insanlık tarihine geçen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39 bin 12 gönüllümüz sahada görev yaptı. Arama-kurtarmadan beslenmeye, sosyal yardımdan çadır kurulumuna, teknik hizmetlerden büro işlerine kadar büyük gayret gösterdi. AFAD gönüllülük sistemine, bugüne kadar 1 milyon 636 bin vatandaşımız başvuru yapmış; 365 bin vatandaşımız online eğitimlerini tamamlayarak temel AFAD gönüllüsü olmuştur. Birebir ağıtım alan destek AFAD gönüllüsü sayımız 81 binin üzerine çıkarılmıştır. Son üç yıl içinde toplam 44 bin 336 AFAD gönüllüsü sahada görev yapmıştır. Bu sayı Mardin'de 496 ile sınırlıdır. Bu sayıyı artırmaya yönelik eğitimlerimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Tuncay Akkoyun, akreditasyon sürecini tamamlayan 3 ekipten oluşan 125 gönüllüye sertifikalarını takdim etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Mardin, Güncel, AFAD, Son Dakika

