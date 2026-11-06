AFAD, İzmir Bornova'da yamaçtan düşerek mahsur kalan K.Ü.'yü halatla kurtardı - Son Dakika
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AFAD, İzmir Bornova'da yamaçtan düşerek mahsur kalan K.Ü.'yü halatla kurtardı

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AFAD, İzmir Bornova\'da yamaçtan düşerek mahsur kalan K.Ü.\'yü halatla kurtardı
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İzmir Bornova'da Atatürk Mahallesi'ndeki dik yamaçtan düşen K.Ü. (36), telefonla arkadaşlarına ulaşıp yardım istedi. Arkadaşları ve bir polis, AFAD gelene kadar onu tutarak aşağı düşmesini engelledi; bilinci kapanan K.Ü., halatla kurtarılıp Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İZMİR Bornova'da, yamaçtan düşüp yaralanan K.Ü.'nün (36) kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Kasım Çarşamba saat 19.25 sıralarında Atatürk Mahallesi Macera Parkı yakınlarında meydana geldi. Laka köyüne bakan yüksek dik yamaçtan henüz belirlenemeyen nedenle düşen K.Ü. (36), telefonla arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve İzmir AFAD İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen K.Ü.'nün 2 arkadaşı ve ekiplerden 1 polis, AFAD ekipleri gelene kadar dik yamaçtan aşağı inerek yaralı K.Ü.'yü tutup daha da aşağılara düşmesini engelledi.

Bulunduğu yerde mahsur kalan ve bir süre sonra bilinci de kapanan K.Ü., AFAD ekiplerinin halat yardımıyla yaptıkları çalışmalar sonucu olduğu yerden kurtarıldı. K.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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