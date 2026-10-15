AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı Avşar, Vali Sezer'i ziyaret etti

AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı Avşar, Vali Sezer'i ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı İbrahim Avşar ve heyeti, Edirne Valisi Yunus Sezer'e Valilikte ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Edirne İl AFAD Müdürü Cengiz Karakuş da yer aldı; Vali Sezer memnuniyetini dile getirdi.
AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı İbrahim Avşar ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cengiz Karakuş da hazır bulundu.
Vali Sezer, Avşar ve beraberindeki heyetle bir süre görüşerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi
Kaynak: AA
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