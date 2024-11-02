AFAD, suya düşen yaban keçisini kurtardı

Tunceli'de suya düşen yaban keçisini AFAD kurtardı
TUNCELİ - Tunceli'de suya düşen koruma altındaki yaban keçisi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Tunceli'de 112'ye bir yaban keçisinin nehre düştüğü ihbarı verildi. İhbarın yönlendirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Bot ile yaban keçisinin bulunduğu alana giden ekipler, koruma altındaki yaban keçisini sudan çıkardı. Yaban keçisi, kontrollerinin ardından tekrar doğal ortamına bırakıldı.
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