AFAD ve Artvin Valisi, sel ve heyelan bölgelerinde inceleme yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Borçka'da önceki gün sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçede sel, taşkın ve heyelan meydana geldi. Heyelan ve su baskınları nedeniyle 5 binada 21 konut tedbir amaçlı boşaltıldı. Göle dönen yollarda park halindeki araçlar, suya gömüldü. Bazı araçlar da su ile sürüklendi. Sel nedeniyle alt ve üst yapıda hasar oluştu. Artvin Valiliği koordinesinde zarar gören iş yerleri, araç ve konutlara yönelik hasar ve zarar tespit çalışmaları başlatıldı.
KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Artvin Valisi Cengiz Ünsal başkanlığında, kaymakamlık binasında, İlçe Kriz Masası Durum Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçedeki genel durum değerlendirilerek, hasarın boyutlarının tespiti ve en aza indirilmesi için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile alınan tedbirler görüşüldü.
'ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞIN CAN GÜVENLİĞİ'
Vali Ünsal, su taşkınları ve heyelanların neden olduğu hasarların bir an önce tespit edilmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilebilmesi için valilik koordinesinde gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, devletin tüm imkanlarının bölgeye seferber edildiğini, hiçbir vatandaşın da mağdur edilmeyeceğini söyledi. Vali Ünsal, öncelikli amaçlarının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. ?Toplantının ardından Vali Ünsal, Prof. Dr. Orhan Tatar ile sel ve heyelanlardan etkilenen yerlerde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › AFAD ve Artvin Valisi, sel ve heyelan bölgelerinde inceleme yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?