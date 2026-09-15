AFAD ve Nijer, afet ve acil durumlarda işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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AFAD ve Nijer, afet ve acil durumlarda işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı

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AFAD ile Nijer Nüfus, Sosyal Eylem ve Milli Dayanışma Bakanlığı arasında kriz veya acil durum halinde yardım ve müdahale talebi temelinde işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımı, uzman değişimi, çalışma ziyaretleri ile eğitim programları düzenlenmesi hedefleniyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Nijer Nüfus, Sosyal Eylem ve Milli Dayanışma Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen törende mutabakat zaptını, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Nijer Nüfus, Sosyal Eylem ve Milli Dayanışma Bakanı Sidikou Ramatou Djermakoye Seyni imzaladı.

Mutabakat zaptı, kriz veya acil durum halinde yardım ve müdahale talebi temelinde işbirliğini kapsıyor.

Afet ve acil durum yönetimi alanında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların karşılıklı paylaşımını öngören mutabakat zaptıyla uzman değişimleri ve çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, önleme ve müdahale alanlarında eğitim programlarının düzenlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD ve Nijer, afet ve acil durumlarda işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

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