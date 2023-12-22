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AFAD Yozgat İl Müdürlüğü, Sorgun TSO çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika
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AFAD Yozgat İl Müdürlüğü, Sorgun TSO çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verdi

AFAD Yozgat İl Müdürlüğü, Sorgun TSO toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, afetlerle ilgili sunum yaparak doğru davranışları öğretti. TSO Başkanı Üzeyir Arslan, eğitime katkılarından dolayı AFAD Müdürü Genç ve personeline teşekkür etti.

AFAD Yozgat İl Müdürlüğü, Sorgun TSO çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verdi
22.12.2023 - 17:10,
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AFAD Yozgat İl Müdürlüğü tarafından Sorgun TSO çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi.

Sorgun TSO toplantı salonunda AFAD işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde, AFAD Yozgat İl Müdürü Rifat Genç tarafından afetlerle ilgili sunum yapıldı.

TSO Başkanı Üzeyir Arslan, eğitimin amacının, başta deprem olmak üzere afet öncesi, afet anında ve sonrasında yapılacak doğru davranışları insanlara kazandırmak olduğunu belirterek, eğitim veren AFAD Müdürü Genç ve personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AFAD Yozgat İl Müdürlüğü, Sorgun TSO çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika
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