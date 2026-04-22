Afan Apartmanı Davasında Gelişme - Son Dakika
Afan Apartmanı Davasında Gelişme

22.04.2026 18:34
Malatya'daki davada sanığa ait imza örnekleri Kayseri Laboratuvarı'na gönderildi, duruşma ertelendi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Afan Apartmanı'na ilişkin davada, sanığa ait imza örneklerinin temin edilerek Kayseri Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine karar verildi ve duruşma 3 Haziran'a ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Afan Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 35 kişi hayatını kaybetti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, proje müellifi Mehmet Baki Altıntaş ile fenni mesul Metin Karataş hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Esas hakkındaki savunmaların alınması beklenen duruşmada mahkeme heyeti, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin Kahramanmaraş Güneşli Kocabaş Sitesi davasına ilişkin bozma kararının ardından oluşan içtihat doğrultusunda, sanık avukatlarının dosyadaki eksikliklere yönelik taleplerini dinledi.

Sanık Altıntaş'ın dosyadaki imzaların kendisine ait olmadığı yönündeki savunması üzerine mahkeme heyeti, sanığa ait geçmiş dönemlere ilişkin banka, noter ve seçim müdürlüklerinden imza örneklerinin müzekkere yazılarak istenmesine karar verdi.

Heyet, söz konusu imza örneklerinin temin edilmesinin ardından, beklenmeksizin inceleme yapılmak üzere Kayseri Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı 3 Haziran'a erteledi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Afan Apartmanı Davasında Gelişme - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri Osman Zekai Kırat ve Recep Cebeci tahliye edildi.
İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri Osman Zekai Kırat ve Recep Cebeci tahliye edildi.
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
SON DAKİKA: Afan Apartmanı Davasında Gelişme - Son Dakika
