Afet Farkındalık Eğitimi Düzce'de

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde sürdürülen afet farkındalık eğitimleri devam ediyor.
Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) düzenlenen programda, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.
ANDA Düzce Dernek Başkanı Serap Sak, başta deprem olmak üzere doğal afetler konusunda öğrencilere bilgi verdi.
Daha sonra uygulamalı ilk yardım dersleri gerçekleştirildi.
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