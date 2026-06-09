Afete Hazırlık Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
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Afete Hazırlık Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı

Afete Hazırlık Çalıştayı İstanbul\'da Yapıldı
09.06.2026 21:04
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Afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinin ele alındığı çalıştayda, kapasite geliştirme vurgulandı.

Afetlere hazırlık, gönüllülük, kriz iletişimi ve özel gereksinimli afetzedelere yönelik müdahale süreçlerinin ele alındığı "Afete Hazırlıklarda Kapasite Gelişimi Çalıştayı" İstanbul'da yapıldı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ile TGEXPO Fuarcılık bünyesindeki NADMEX Afet Yönetimi Fuarı işbirliğinde düzenlenen çalıştay, üniversitenin Maslak NeoTech Kampüsü Kıdemli Hakim Albay Süleyman Takkeci Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarını ortak bir platformda buluşturan çalıştayda, afetlere hazırlık, gönüllülük, kriz iletişimi ve özel gereksinimli afetzedelere yönelik müdahale süreçleri ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, afetle ilgili çalışmalar konusunda İstanbul Valisi Davut Gül'ün talimatıyla üniversite rektörleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Valiliğin üniversitelerde afetlerle ilgili çalışmalarını anlatan Hersanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Orada istediğimiz hadiseler şunlardı. Bir, üniversitelerde afet kulübü kurulsun. İki, senatolar karar alsınlar bütünleşik afet yönetim sistemiyle ilgili bir dersi mutlak olarak, zorunlu ders olarak okutsunlar. Üç, üniversitelerde afetle ilgili konularda çalışma yapan kıymetli hocalarımıza doçentlik, profesörlük kadroları açılsın diye tekliflerimizi okuduk. ve bu manada üniversite rektörlerimizi, afet kulübü kurmayan üniversite rektörlerimizi ziyaret ettik. O arada AFAD Başkanlığımız çok güzel bir çalışma yaptı, bizim elimizi de kuvvetlendirdi. AFAD başkanlığımız ile YÖK idaresi arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında şu anda üniversitelerimizde AFAD'la işbirliği içerisinde, söylediğimiz bu çerçeveyi de aşacak şekilde bir çalışma başlattık."

Hersanlıoğlu, İstanbul'da 901 binin üzerinde örgün eğitimli üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, bu öğrencilerin başta afet olmak üzere, memleketin karşılaşabileceği her olayda sosyal sorumluluk alabilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Valiliğin afetlerle ilgili yaptığı çalışmalara da değinen Hersanlıoğlu, "Sayın Valimizin vermiş oldukları emirler doğrultusunda 39 ilçemizde, ilçe afet yönetim merkezlerimizi ve afet müdahale planı yereldeki çalışma grubunu geçen 2 yıl içerisinde teşkil etmeye çalıştık. Bugün Sayın Valimizin nezdinde yedekleri ve asilleri, saha personeli dahil yaklaşık 120 bin kişilik bir ordu oluşturduk." diye konuştu.

"Yakın dönemde yaşanan afetler sebebiyle 700 binden fazla insan hayatını kaybetti"

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise afetlerin son yıllarda dünya genelinde çok büyük kayıplara neden olduğunu söyledi.

Yakın dönemde yaşanan afetler sebebiyle 700 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, 1,5 milyondan fazla insanın yaralandığını ve yaklaşık 23 milyon insanın evsiz kaldığını aktaran Ersoy, "Genel tabloda ise 1,5 milyar insan bu süreçten farklı şekillerde etkilenmiştir. Özellikle kadınlar, çocuklar ve savunmasız gruplar bu yıkımdan en büyük zararı gören kesimler olmuştur. Sürecin toplam ekonomik kaybı 1,3 trilyon dolardır. 150 milyon insan da doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalmıştır. Görüldüğü gibi bilanço son derece ağır." ifadelerini kullandı.

Ersoy, risk alanı büyüdüğünde afetin kaçınılmaz hale geldiğini kaydederek, "Bu noktada atılması gereken en akılcı adım riski azaltmaktır. Yani insanı ve onun maddi, manevi değerlerini tehlikelerden uzak tutacak kapsamlı hazırlıklar yapılması zorunludur. Peki biz, bizi bekleyen tehlikeleri yeterince biliyor muyuz, tanıyor muyuz? Gerekli hazırlıkları nasıl yapacağız? Riskleri yönetebilmek için öncelikle bizi tehdit eden tehlikeleri erkenden öğrenmemiz gerekmektedir." diye konuştu.

8 Mart 2015'te Japonya'nın Sendai kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Konferansı'nda "Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi" anlaşmasının kabul edildiğini belirten Ersoy, anlaşmanın afet risklerini, önceden anlama, azaltma, hazırlık yapma ve dayanıklılığı, dirençliliği artırma temeline dayanan bütüncül bir yaklaşıma dönüştürdüğünü vurguladı.

Ersoy, Japonya'nın Sendai kentinde imzalanan bu anlaşmanın, afet yönetiminde geleneksel kriz müdahale anlayışından, bütünleşik risk yönetimi modeline geçişi sağladığını belirtti.

Afet risklerini azaltmak için temelde üç stratejik yaklaşım sergilenebileceğine işaret eden Ersoy, bunların riski azaltmak, risk artışını durdurmak veya riski transfer etmek olduğunu söyledi.

Ersoy, afetlerin her yerde zemini sarsabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Başta deprem olmak üzere büyük ölçekli tüm afetler aynı zamanda ciddi birer milli güvenlik sorunudur. Örneğin Marmara denizinde yaşanabilecek olası bir büyük deprem yalnızca ekonomik kayıplara yol açmakla kalmayıp, ülkenin stratejik güvenliğini de tehlikeye atabilecek potansiyele sahiptir. Bu nedenle afetlere hazırlık yapmamak rasyonel bir tercih değil, açık bir kumardır. Devletimiz ülkemizin karşı karşıya olduğu doğa kaynaklı tehlikelerin tamamen bilincindedir. Bu doğrultuda çoklu tehlikelere ve olası afetlere karşı devletin tüm kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum unsurlarıyla topyekün büyük bir hazırlık yürütülmektedir. Bu hazırlık süreci tam anlamıyla bir milli seferberlik ruhu yansıtmaktadır. Afet yönetiminde artık alışagelmiş bir deyişle 'Nerede bu devlet?' diye sormak yerine, 'Ben ülkem için ne yapabilirim.' bilinciyle hareket etmeliyiz."

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Hersanlıoğlu ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy'a plaket verildi. Ersoy'a plaketini İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Türk takdim etti.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan oturumlarda, "Gönüllülük Psikolojisi ve Sürdürülebilirlik", "Afet İletişimi ve Yeni Medyanın Rolü" ve "Özel Gruplara Müdahale: Özel Gereksinimli Afetzedeler" konuları ele alındı.

Çalıştayda ortaya çıkacak değerlendirme ve öneriler, 2-4 Aralık'ta gerçekleştirilecek NADMEX Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi'nde kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Şükrü Ersoy, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afete Hazırlık Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

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