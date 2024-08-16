Afganistan Başbakanı BAE'ye seyahat etti

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Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, X sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Mücahid, Başbakan Ahund'un tedavi amacıyla BAE'nin başkent Abu Dabi'ye gittiğini ve burada BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın, Ahund'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.

Al Nahyan'ın, söz konusu ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirdiğini aktaran Mücahid, BAE Devlet Başkanı'nın, Afganistan'ı "kardeş ülke" şeklinde tanımladığını ve Afganistan'ın yeniden inşasında ülkesinin destek vereceğini söylediğini aktardı.

Mücahid, ayrıca, görüşmede Al Nahyan'a teşekkür eden Ahund'un, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Mücahid'in görüşmeye ilişkin paylaştığı fotoğrafta, Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakan Vekili ve Hakkani Grubu'nun lideri Siraceddin Hakkani'nin kardeşi Enes Hakkani'nin de Ahund'a eşlik ettiği görülüyor.

Hasan Ahund, Mayıs 2023'te sağlık sorunları gerekçesiyle görevine 2 ay ara vermiş, bu dönemde yerine yardımcısı Molla Abdul Kabir vekaleten bakmıştı.

Basına görüntü vermeyi pek tercih etmeyen Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, böylece Ağustos 2021'de Afganistan'da yaşanan yönetim değişikliğinin ardından ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirmiş oldu.

Benzer şekilde, Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani de ilk resmi ziyaretini haziran ayında BAE'ye gerçekleştirmişti.