Afganistan\'da 10,7 Milyon Kadın ve Kız Çocuğu İnsani Yardıma İhtiyaç Duyuyor

KABİL, 14 Temmuz (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'da bu yıl 10,7 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Yerel medya kuruluşu Tolo News'in salı günü BM ajansına dayandırdığı habere göre, sağlık, güvenlik ve diğer temel hizmetlere yönelik ihtiyacın arttığı ülkede yaşanan insani krizden en fazla kadınlar ve kız çocukları etkileniyor.

Açıklamada, kadın sağlık çalışanı eksikliği, fon yetersizliği ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan kısıtlamaların Afganistan'ın anne sağlığı sistemi üzerinde ciddi baskı oluşturduğu belirtildi.

Yaşanan zorlukların anne ve bebek ölümlerinde artışa yol açabileceği uyarısında bulunan BM ajansı, ülkenin sağlık ve insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sürdürülebilir insani desteğin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.