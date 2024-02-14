Afganistan'da 100 Ceset İçeren Toplu Mezar Bulundu - Son Dakika
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Afganistan'da 100 Ceset İçeren Toplu Mezar Bulundu

Afganistan\'da 100 Ceset İçeren Toplu Mezar Bulundu

Afganistan'ın Host vilayetinde, Şeyh Zaid Üniversitesi yakınlarında içinde kadın cesetlerinin de olduğu toplu mezar tespit edildi. Mezarda bulunan 100 cesetin, 1979-1989 yıllarında yaşanan Sovyetler Birliği işgali dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. Cesetler, dini usullere göre yeniden defnedildi. Mezarda ayrıca yaklaşık 50 yıl öncesine ait bir saat ve bazı cesetlerin ellerinin arkadan bağlı olduğu ve bazılarının kafataslarında mermi tespit edildiği belirtildi.

14.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:02
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Afganistan'ın Host vilayetinde içinde 100 ceset olan toplu mezar tespit edildi.

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Host vilayetindeki Şeyh Zaid Üniversitesi yakınlarında içinde kadın cesetlerinin de olduğu toplu mezar bulundu.

İçinde 100 ceset olan mezarın, 1979-1989 yıllarında yaşanan Sovyetler Birliği işgali dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

Basına konuşan Host Belediye Başkanı Bismillah Bilal, incelemelerin ardından cesetlerin dini usullere göre yeniden defnedildiğini belirtti.

Toplu mezarda yaklaşık 50 yıl öncesine ait saat de bulunduğu bilgisini paylaşan Bilal, bazı cesetlerin ellerinin arkadan bağlı olduğu ve bazılarının kafataslarında mermi tespit edildiğini söyledi.

Uzun yıllar Afganistan'da süren çatışmalar nedeniyle zaman zaman çeşitli şehirlerde toplu mezarlara rastlanıyor.

Kaynak: AA

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