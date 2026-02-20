Afganistan'da 5.8 Büyüklüğünde Deprem

Afganistan'ın doğusundaki Bazarak kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem, Kabil'in kuzeyinde bulunan Bazarak kentinin 38 kilometre kuzeydoğusunda, 90,7 kilometre derinlikte oluştu.
Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
