Afganistan\'da Anne Ölüm Oranı Dünyada En Yüksek

KABİL, 1 Haziran (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'ın her 100.000 doğumda yaklaşık 600 anne ölümüyle dünyadaki en yüksek anne ölüm oranlarından birine sahip olduğunu bildirdi.

Yerel TOLOnews televizyon kanalının pazartesi günkü haberine göre, anneler ve yenidoğanların yaşamlarının korunması için nitelikli sağlık hizmetlerine erişim ve kadın sağlık çalışanlarının görev yapması hayati önem taşıyor.

Sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik süregelen çabalara rağmen, özellikle eğitimli tıbbi personel ve sağlık tesisi eksikliğinin sürdüğü uzak ve yeterli hizmet alamayan bölgelerde anne sağlığı hizmetlerine sınırlı erişim önemli bir zorluk teşkil etmeye devam ediyor.

OCHA'ya göre, yetersiz anne sağlığı hizmetleri birçok kadını hamilelik ve doğum sırasında önlenebilir komplikasyonlara karşı savunmasız bırakarak ülkedeki yüksek ölüm oranına yol açıyor.

Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve temel anne ile yenidoğan bakımına erişimin genişletilmesi ihtiyacının altını çizen BM ofisi, Afganistan'da önlenebilir ölümleri azaltmanın ve halk sağlığını iyileştirmenin anahtarının, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi olduğunu vurguluyor.