Afganistan'da Anne Ölüm Oranı Dünyada En Yüksek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afganistan'da Anne Ölüm Oranı Dünyada En Yüksek

Afganistan\'da Anne Ölüm Oranı Dünyada En Yüksek
01.06.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Afganistan'ın yüksek anne ölüm oranının sağlık hizmetleri eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

KABİL, 1 Haziran (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'ın her 100.000 doğumda yaklaşık 600 anne ölümüyle dünyadaki en yüksek anne ölüm oranlarından birine sahip olduğunu bildirdi.

Yerel TOLOnews televizyon kanalının pazartesi günkü haberine göre, anneler ve yenidoğanların yaşamlarının korunması için nitelikli sağlık hizmetlerine erişim ve kadın sağlık çalışanlarının görev yapması hayati önem taşıyor.

Sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik süregelen çabalara rağmen, özellikle eğitimli tıbbi personel ve sağlık tesisi eksikliğinin sürdüğü uzak ve yeterli hizmet alamayan bölgelerde anne sağlığı hizmetlerine sınırlı erişim önemli bir zorluk teşkil etmeye devam ediyor.

OCHA'ya göre, yetersiz anne sağlığı hizmetleri birçok kadını hamilelik ve doğum sırasında önlenebilir komplikasyonlara karşı savunmasız bırakarak ülkedeki yüksek ölüm oranına yol açıyor.

Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve temel anne ile yenidoğan bakımına erişimin genişletilmesi ihtiyacının altını çizen BM ofisi, Afganistan'da önlenebilir ölümleri azaltmanın ve halk sağlığını iyileştirmenin anahtarının, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Xinhua

Afganistan, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da Anne Ölüm Oranı Dünyada En Yüksek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek
Nevşehir’de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı Nevşehir'de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı

18:43
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 18:48:47. #7.13#
SON DAKİKA: Afganistan'da Anne Ölüm Oranı Dünyada En Yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.