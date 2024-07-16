Afganistan'da fırtına ve sellerde 35 kişi hayatını kaybetti

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CELALABAD, 16 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Pazartesi günü öğleden sonra etkili olan fırtına, şiddetli yağış ve sellerde en az 35 kişi hayatını kaybederken, 250 kişi de yaralandı.

Nangarhar Vilayeti Enformasyon ve Kültür Direktörü Qurishi Badlon'un verdiği bilgilere göre afet, Pakistan sınırında yer alan vilayetin merkezi Celalabad, Sukh Rod bölgesi ve vilayetteki komşu bölgeleri etkiledi.

Yetkili, ölü sayısının artmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Pazartesi günü sabah saatlerinde Nangarhar'a komşu Kuner vilayetinde meydana gelen benzer bir doğal afette de 5 kişi hayatını kaybetti.

Savaşın harap ettiği ülkede Mayıs ayından bu yana şiddetli yağış ve sellerde 400'ü aşkın kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi ise evsiz kaldı.