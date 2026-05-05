Afganistan\'da Geri Dönüşler İçin 108 Yeni Konut Teslim Edildi

KABİL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Ferah vilayetinde, kısa süre önce ülkeye geri dönen aileler için inşa edilen 108 yeni konutun teslimi gerçekleştirildi. Projenin, artan geri dönüş dalgası karşısında kritik önem taşıyan barınma ihtiyacını karşılamayı amaçladığı belirtildi.

Resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın pazar günü bildirdiğine göre, uluslararası bir kuruluşun mali desteğiyle inşa edilen ve 550.000 ABD dolarına mal olan konutlar, hak sahiplerine resmen devredildi. Yetkililere göre bu konutlar yıllarca süren yerinden edilme sürecinin ardından ülkeye dönen aileler için hayati önem taşıyor.

Haberde son üç gün içerisinde yaklaşık 14.000 Afgan mültecinin ülkeye geri döndüğü belirtildi. Bu mültecilerin çoğu, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde bulunan Turham Sınır Kapısı'ndan, diğerleriyse güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Spin Boldak Sınır Kapısı'ndan ve diğer sınır noktalarından ülkeye giriş yaptı.

Ferah'taki konut projesi, Afgan hükümetinin ülkeye geri dönenlere arazi dağıtımı ve bu kişiler için konut inşaatını amaçlayan girişimi kapsamında hayata geçirildi.

Afganistan'ın komşuları İran ve Pakistan, belgesiz yabancı uyruklu kişileri ülkelerine geri gönderme çalışmalarını artırırken, geçen yıl yaklaşık 3 milyon Afganistanlı bu ülkelerden Afganistan'a geri dönüş yaptı.