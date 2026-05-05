Afganistan'da Geri Dönüşler İçin 108 Yeni Konut Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afganistan'da Geri Dönüşler İçin 108 Yeni Konut Teslim Edildi

Afganistan\'da Geri Dönüşler İçin 108 Yeni Konut Teslim Edildi
05.05.2026 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferah'da inşa edilen konutlar, geri dönen ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla teslim edildi.

KABİL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Ferah vilayetinde, kısa süre önce ülkeye geri dönen aileler için inşa edilen 108 yeni konutun teslimi gerçekleştirildi. Projenin, artan geri dönüş dalgası karşısında kritik önem taşıyan barınma ihtiyacını karşılamayı amaçladığı belirtildi.

Resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın pazar günü bildirdiğine göre, uluslararası bir kuruluşun mali desteğiyle inşa edilen ve 550.000 ABD dolarına mal olan konutlar, hak sahiplerine resmen devredildi. Yetkililere göre bu konutlar yıllarca süren yerinden edilme sürecinin ardından ülkeye dönen aileler için hayati önem taşıyor.

Haberde son üç gün içerisinde yaklaşık 14.000 Afgan mültecinin ülkeye geri döndüğü belirtildi. Bu mültecilerin çoğu, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde bulunan Turham Sınır Kapısı'ndan, diğerleriyse güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Spin Boldak Sınır Kapısı'ndan ve diğer sınır noktalarından ülkeye giriş yaptı.

Ferah'taki konut projesi, Afgan hükümetinin ülkeye geri dönenlere arazi dağıtımı ve bu kişiler için konut inşaatını amaçlayan girişimi kapsamında hayata geçirildi.

Afganistan'ın komşuları İran ve Pakistan, belgesiz yabancı uyruklu kişileri ülkelerine geri gönderme çalışmalarını artırırken, geçen yıl yaklaşık 3 milyon Afganistanlı bu ülkelerden Afganistan'a geri dönüş yaptı.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da Geri Dönüşler İçin 108 Yeni Konut Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:23:06. #7.12#
SON DAKİKA: Afganistan'da Geri Dönüşler İçin 108 Yeni Konut Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.