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Afganistan'da Hindistan'a ait yolcu uçağı düştü - Son Dakika
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Afganistan'da Hindistan'a ait yolcu uçağı düştü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştü. Kazanın yaşandığı bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Afganistan\'da Hindistan\'a ait yolcu uçağı düştü
21.01.2024 - 10:45,
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Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Hindistan'a ait bir yolcu uçağı düştü.

Afgan basınında yer alan haberlere göre Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurdu.

Amiri, sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yaşandığı bölgeye bir arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afganistan'da Hindistan'a ait yolcu uçağı düştü - Son Dakika
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