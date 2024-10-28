Afganistan'da Köprü Çöktü: 8 Ölü

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TARİN KOT, 28 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Uruzgan vilayetinde ahşap bir köprüden geçerken nehre yuvarlanan bir araçta bulunan en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Vilayet Enformasyon ve Kültür Müdürü Agha Wali Qurishi, Xinhua'ya yaptığı açıklamada kazanın Pazartesi günü yerel saatle 03.00'te vilayetin Gayzab ilçesinin dış kesimlerindeki bir ahşap köprünün ağır yük nedeniyle yıkılması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Çok kişinin hayatını kaybettiği kazaya, köprünün yıpranmış olması, aşırı yükleme ve dikkatsiz araba kullanımının yol açtığı belirtildi.

Dağlık bir ülke olan Afganistan'da dikkatsiz araç kullanma, kalabalık yollarda yolcular için güvenlik önlemlerinin olmaması, zorlu araziler ve araçların eski olması gibi nedenlerle sık sık trafik kazaları yaşanıyor.