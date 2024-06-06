Afganistan'da meydana gelen seller 80 bin kişiyi etkiledi - Son Dakika
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Afganistan'da meydana gelen seller 80 bin kişiyi etkiledi

Afganistan\'da meydana gelen seller 80 bin kişiyi etkiledi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan'da son dönemde meydana gelen sellerin 80 bin kişiyi olumsuz etkilediğini ve bu kişilere yardım ulaştırabilmek için 14,5 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Sellerin neden olduğu hasarın boyutu paylaşıldı ve özellikle kuzeydoğu ve batı bölgelerinde altyapı ciddi şekilde etkilendi. Selzedelerin acil gıda, barınma ve temiz su ihtiyaçları öncelendi.

06.06.2024 17:39
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan'da son dönemde meydana gelen sellerin 80 bin kişiyi olumsuz etkilediğini ve bu kişilere yardım ulaştırabilmek için 14,5 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

WFP'nin raporunda Afganistan'da meydana gelen sellerin bıraktığı hasarın boyutu paylaşıldı. Raporda mart, nisan ve mayıs aylarında meydana gelen ani sellerin özellikle kuzeydoğu ve batı bölgelerinde altyapıyı ciddi ölçüde olumsuz etkilediği ve kimi bölgelere yardım ekiplerinin ulaşamadığı kaydedildi.

10-17 Mayıs'taki seller nedeniyle Bağlan, Tahar, Badahşan, Gor, Herat ve Belh vilayetlerinde 9 bin evin hasar gördüğü, ölü ve yaralı sayısının 540'ı geçtiği belirtildi.

Sellerden ülke çapında 80 bin kişinin olumsuz etkilendiği, bu kişilerin acil yardıma ihtiyacı bulunduğu ve bunun için acil olarak 14,5 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Selzedelerin acil gıda, barınma ve temiz su ihtiyaçlarının öncelendiği aktarıldı.

Mayıs ayının ikinci haftası meydana gelen seller en fazla Bağlan vilayetini etkilemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan'da meydana gelen seller 80 bin kişiyi etkiledi - Son Dakika

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