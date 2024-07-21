Afganistan'da sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için DSÖ ile görüşme

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Afganistan geçici hükümeti Sağlık Bakan Vekili Nur Celal Celali, İsviçre'nin Cenevre kentinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve ilgili yetkililerle, Afganistan'daki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunu görüştü.

Afganistan geçici hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zeman, görüşmeye dair basına açıklamada bulundu.

Zeman, Bakan Vekili Celali'nin, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ve ilgili kurum yetkilileriyle Cenevre'de bir araya gelerek Afganistan'da sağlık alanındaki işbirliğini görüştüğünü kaydetti.

Görüşmede bulaşıcı hastalıkların kontrolü, çocuk felcinin yok edilmesi ve sağlık hizmetlerinin standartlaştırılması gibi konuların gündeme geldiğini belirten Zeman, Ghebreyesus'un DSÖ'ün Afganistan'a yönelik yardımlarının süreceğini taahhüt ettiğini aktardı.

Afgan halkına yönelik destek sürecek

Öte yandan, Ghebreyesus da X sosyal medya hesabından, Afgan Bakan Vekili ile görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Afganistan'daki sağlık sistemi hakkında görüştüklerini bildiren Ghebreyesus, ülkedeki çocuk felcine yönelik çalışmaların ve salgın hastalıklara karşı müdahale imkanlarının artırılması konusunun ele alındığını belirtti.

Ghebreyesus, kadın ve çocuklar başta olmak üzere Afgan halkının sağlık hizmetlerine erişebilmesi için destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ghebreyesus ayrıca görüşmede, Afganistan'ın sosyo-ekonomik kalkınması açısından kadınların eğitim ve çalışma hayatına katılımının hayati öneme sahip olduğunu vurguladığını kaydetti.